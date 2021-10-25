Мнение: В Севастополе открывают ковидные блокпосты

В Севастополе снова появятся блокпосты на въезде в город.

Как и в 2020-м году будут проверять у въезжающих наличие QR-кода о вакцинации или же бумаг подтверждающих противопоказания от вакцинации.

Власти Севастополя введут ограничения на въезд в город туристов в период «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве региона.

«На период нерабочих дней предлагаю установить также пункты на въезде в город – блокпосты, которые у нас были (в 2020-м году, – примечание ForPost) с целью контроля на въезде у людей QR-кодов, говорящих о вакцинации, либо справок о перенесенном заболевании. Всё то же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Планируется, что такие же требования коснутся людей, прибывающих в город на поезде. Новые ограничения, как уточнили в пресс-службе регионального правительства, не коснутся проживающих в городе граждан – для въезда в Севастополь им будет достаточно предъявить паспорт с местной пропиской.

Люди, которые не смогут подтвердить свой статус «нераспространителя инфекции», должны быть отправлены обратно. Эта мера, по словам губернатора, совершенно справедлива.

«Севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие без справок, разместившись нелегально, будут создавать нам ту же самую неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», – сказал Развожаев.

Остальные организационные вопросы, касающихся, например, доступа в город жителей Республики Крым, будут приняты в течение сегодняшнего дня и завтра официально озвучены представителями департамента общественной безопасности.

https://sevastopol.su/news/na-vezdah-v-sevastopol-snova-razvernut-kovidnye-blokposty – цинк

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2. В Крыму продолжают обновлять рекорды по заболевшим и умершим. Сообщают, что в Крымских моргах уже не хватает места и там нарушаются условия https://sevastopol.su/news/v-krymskih-morgah-ne-hvataet-mest хранения трупов умерших.

3. По вакцинации, в среднем по Крыму уровень вакцинации составляет 45%. Лидер – Симферополь, там около 60% вакцинированных.

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