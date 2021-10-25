Мнение: Процентовка

Роспотребнадзор заявил о возможности продления локдауна в Петербурге: ограничения не снимут, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%.

Есть такой стандартный тост: и пусть наши возможности совпадут с нашими желаниями! В данном случае Роспотребнадзору нужно его произносить почаще. «И немедленно выпил» © В.Ерофеев.

На начало осени в Санкт-Петербурге смогли вытянуть лишь 55% показателей, которые требовались от местных властей для достижения «коллективного иммунитета» в 60 процентов. За полных восемь месяцев. То есть, для полного достижения показателя в 60 процентов (что бы под этим не понималось, так как «коллективный иммунитет» – это параметр, науке неизвестный, а потому определяют его исходя из принципа целесообразности. К примеру, Собянин еще прошлым летом бодро рапортовал, что в Москве он уже полностью достигнут), в общем, нужно еще полгода, чтобы довести этот неизвестный параметр до 60 процентов. А уж до восьмидесяти — еще примерно столько же.

То есть, угроза Роспотребнадзора о неограниченном локдауне в Петербурге означает примерно год тотальных ограничений. Выдержит ли 5-миллионный город блокаду во второй раз, особенно, когда никакой Дороги жизни нет, а нынешние фашисты к гуманизму склонны ничуть не больше, чем их коллеги в 41-43 годах — не ясно. Скорее всего, нет.

Пока угрозу Роспотребнадзора можно смело рассматривать как еще один элемент информационного террора, не более того. В практическом плане выполнить ее у гауляйтера и его администрации вряд ли получится. Не потянут, проще говоря.

Скорее всего, ноябрь так и пройдет в ограничениях, после чего их придется как-то снимать. Заявив, что цели достигнуты. В конце концов, в Сирии мы трижды полностью и окончательно победили террористов, почему бы три-четыре раза окончательно не победить коронавирус?

Еще со времен Собчака, который беспощадно выкорчевывал и истреблял в городе любую индустрию, экономика огромного города стала критически зависеть от двух базовых параметров: корпоративных отчислений от зарегистрированных в городе федеральных структур и налогов со сферы услуг. Ленинград еще в советское время выделялся в лучшую сторону по всей стране развитой системой общепита и услуг, это стало его конкурентным преимуществом в новейшее время. Разгром, который происходит сейчас, подрубает один из двух важнейших финансовых потоков, наполняющих бюджет города. Пока сфера услуг с трудом, но держится. Первым схлопывается лакшери-сегмент, но сколь-либо продолжительный локдаун уничтожит и средний. Понятно, что Попова готова во исполнение предписаний ВОЗ оставить выжженную землю, но на местах это выглядит иначе. Тем более, что все региональные капо имеют свой собственный бизнес в том же самом регионе, которым руководят, и фактически сейчас они залазят в собственный карман. Что им, конечно, не может нравиться.

Вряд ли городская администрация не понимает происходящего, поэтому она будет вынуждена балансировать между отчетностью и реальными задачами, выполнение которых с них никто не снимал. А это означает, что уже с декабря вне зависимости от процентовки уколотых, ей придется открывать город. Тем более, что инфекционная вспышка носит стандартный сезонный характер, и что бы власти не делали, к декабрю она начнет спадать. Вспомним — если грипп лечить, он проходит за неделю, не лечить — за семь дней. Сейчас все ровно то же самое. Нынешнее обострение — просто повод для новой кампании по исполнению предписаний ВОЗ.

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