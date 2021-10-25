Российский вирусолог рассказал о способных перенести “дельта”-штамм коронавируса бессимптомно категориях населения

Российский ученый-вирусолог Максим Скулачев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул тему о динамике распространения “дельта”-штамма коронавируса нового типа. В частности, специалист назвал категории населения, способных перенести заболевание бессимптомно.

Наиболее распространенной из вышеупомянутых категорий людей медик, представляющий МГУ имени Ломоносова, назвал группу пациентов, которые уже переболели COVID-19 в недавнем прошлом. Как пояснил Максим Скулачев, сотни тысяч проникнувших ранее вирусных частиц формируют у жителей некий неспецифический иммунитет, аналогичный врожденному. Он, в свою очередь, подавляет инфекцию, не давая ей развивать какие-либо симптомы. При этом, небольшое количество “нового” вируса повышает вероятность полной победы организма над патогеном даже без заражения или, в худшем случае, сделает болезнь бессимптомной. Впрочем, как добавил вирусолог, подобная тенденция характерна не только для “Дельта”, но и для любого штамма. Кроме того, бессимптомное течение ковида может обусловить наличие кросс-реактивного иммунитета. В данном случае речь идет об антителах, сформировавшихся у людей в результате того, что они ранее переболели другими, кроме SARS-CoV-2, типами коронавируса – таковых еще до пандемии существовало четыре.

Не забыл упомянуть эксперт и об антителах, появившихся в организме в результате вакцинации: использование соответствующей прививки способно быстро активировать иммунитет и увеличить его шансы по подавлению вируса. К слову, ученый упомянул, что в процессе эволюции коронавирус вообще “не заинтересован” терять свойство к бессимптомному протеканию. Такая тенденция связана с тем, что среди людей, не имеющих клинических проявлений инфекции, вирус способен распространяться активнее.

Впрочем, говоря о количественных показателях, Скулачев отметил, что надеяться на бессимптомное протекание ковида могут немногие. “Из общей оценки могу сказать, что, возможно, при нынешнем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли больше 25% от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно. С учетом повышенной агрессивности “Дельта”-варианта, на мой взгляд, этот показатель снизился”, – резюмировал специалист.

Источник: www.m24.ru