Японский диетолог разъяснил особенности использования диет для похудения

Японский специалист-диетолог Мивако Кодзима недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого пообщался с журналистами о важных особенностях диетического рациона. В частности, эксперт пояснил, почему приверженность к “овощным” диетам может способствовать набору веса.

Отправной точкой комментария диетолога стало сложившееся у большой части населения планеты ложное убеждение, что отказ от мяса и углеводов и замена их преимущественно овощами и фруктами всегда благотворно сказывается на массе тела человека, способствуя её уменьшению. На деле же ситуация обретает абсолютно обратное продолжение. По словам Мивако Кодзимы, зачастую проблема заключается в непонимании многих стремящихся похудеть особенностей метаболических процессов в организме: оказывается, причиной накапливания жира в нижней части живота и прочих частях тела является вовсе не переедание, а потеря мышц, спровоцированная неправильным питанием. Например, в молодом возрасте, даже после количественного злоупотребления едой живот имеет свойство быстро “восстанавливаться” до прежних размеров. Но уже после наступления тридцатилетия происходит ослабление мышц корсета, и в результате у многих начинается выпучивание живота вперед и в стороны. “Вас начинает это беспокоить, и вы ограничиваете свой рацион, но в результате теряете еще больше мышц, которые сжигают жир, а метаболизм замедляется. Возникает замкнутый круг”, – пояснил специалист.

К слову, Кодзима упомянул, что, несмотря на реальную полезность овощей и фруктов, насыщение меню только ими вкупе с отказом от, например, мяса и рыбы, попросту приводит к нехватке источников энергии и уменьшению мышечной массы. Прием же источников животного белка небольшими порциями, напротив, делает тело стройным и подтянутым, а сочетание последних с овощами и вовсе обеспечивает оптимальный результат. Что же касается употребления углеводов, то их также употреблять необходимо, но – контролировать этот процесс, включая их в рацион таким образом, чтобы они не откладывались в организме.

Не забыл упомянуть эксперт и о бескалорийных продуктах, особенно популярных среди стремящихся к похудении. Опасность излишнего увлечения ими заключается в том, что безусловная отдача им предпочтения непроизвольно переводит организм в “режим голодания”, и это связано не только с отсутствием в еде необходимых калорий, но и неизбежным дефицитом питательных веществ. Далее происходит замедление метаболизма, приводящее организм к “энергосберегающему режиму”. “Если энергозатраты снижаются, и организм адаптируется к голоданию, возникает замкнутый круг – можно сколь угодно снижать количество потребляемых калорий или еды, но это не приведет к похудению”, – резюмировал Мивако Кодзима. Рекомендации диетолога были опубликованы Yahoo News Japan.

Источник: inosmi.ru