 

Депутат Рады раскрыл масштаб роста тарифов на коммунальные услуги на Украине

25.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖители Украины платят за коммунальные услуги больше чем год назад, их задолженность по состоянию на август увеличилась более чем на 13%, сообщил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению [Украины] оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен (391,7 млн долларов), то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019 года. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд гривен (5,4 млрд долларов) – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019 года» — цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ, передает ТАСС.

По его словам, задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд гривен (282,6 млн долларов).

Депутат добавил, что украинцы «не в состоянии угнаться за растущими тарифами», а власть не способствует решению проблемы. «На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения внутренней добычи газа, роста энергетической бедности власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась», — подчеркнул Бойко.

Он напомнил, что фракция ОПЗЖ в парламенте предложила внести изменения в госбюджет Украины, которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен (2,5 млн млрд долларов) расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в январе началась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине. Протестующие прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.



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