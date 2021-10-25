Депутат Рады раскрыл масштаб роста тарифов на коммунальные услуги на Украине

Жители Украины платят за коммунальные услуги больше чем год назад, их задолженность по состоянию на август увеличилась более чем на 13%, сообщил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению [Украины] оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен (391,7 млн долларов), то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019 года. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд гривен (5,4 млрд долларов) – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019 года» — цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ, передает ТАСС.

По его словам, задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд гривен (282,6 млн долларов).

Депутат добавил, что украинцы «не в состоянии угнаться за растущими тарифами», а власть не способствует решению проблемы. «На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения внутренней добычи газа, роста энергетической бедности власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась», — подчеркнул Бойко.

Он напомнил, что фракция ОПЗЖ в парламенте предложила внести изменения в госбюджет Украины, которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен (2,5 млн млрд долларов) расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что в январе началась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине. Протестующие прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.