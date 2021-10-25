Депутат Рады раскрыл масштаб роста тарифов на коммунальные услуги на Украине
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Жители Украины платят за коммунальные услуги больше чем год назад, их задолженность по состоянию на август увеличилась более чем на 13%, сообщил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.
«Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению [Украины] оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен (391,7 млн долларов), то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019 года. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд гривен (5,4 млрд долларов) – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019 года» — цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ, передает ТАСС.
По его словам, задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд гривен (282,6 млн долларов).
Депутат добавил, что украинцы «не в состоянии угнаться за растущими тарифами», а власть не способствует решению проблемы. «На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения внутренней добычи газа, роста энергетической бедности власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась», — подчеркнул Бойко.
Он напомнил, что фракция ОПЗЖ в парламенте предложила внести изменения в госбюджет Украины, которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен (2,5 млн млрд долларов) расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что в январе началась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине. Протестующие прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.
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