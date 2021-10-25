Эксперт объяснил важность сохранения поста президента для Татарстана

«У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Айсин. Ранее татарский парламент единогласно проголосовал против переименования должности президента республики.

«Федерация – это собрание субъектов федерации, то есть государств в государстве. Согласно Конституции РФ, у каждого субъекта федерации есть свои символические особенности, которые определяют их некую государственность. В Татарстане, как и в других республиках, они тоже есть: флаг, гимн, а также особое наименование органов представительной власти», – отметил казанский политолог, бывший лидер Всемирного форума татарской молодежи Руслан Айсин.

В свое время лидер Чечни Рамзан Кадыров стал инициатором отказа от наименования президента, напомнил Айсин. «Но Татарстан тогда заявил, что для республики это наименование очень важно, потому что это подтверждает определенный статус в рамках федерации», – добавил он.

«Есть и второй аргумент. У Татарстана – большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Известно, что президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Нужно понимать, что восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы. Зарубежным лидерам важно, что они имеют дело с человеком, у которого есть определенные регалии. Так устроен Восток. При этом, конечно, очевидно, что их российский собеседник несет определенные обязательства, наложенные на него самим президентом Путиным», – сказал политолог.

«Понижение до статуса «глава региона» для восточных лидеров будет означать, что перед ними не прямой представитель, а губернатор какой-то провинции. Соответственно уровень разговора будет совсем другой. Первое лицо само не станет общаться, пришлет вместо себя другого человека», – предположил Айсин.

«В-третьих, напомню, что в 2016 году Путин в одной из бесед с журналистами ответил на вопрос о наименовании поста лидера Татарстана. Он тогда сказал: пусть народ Татарстана сам это и решает. В этом смысле Путин оказался объективен. Не сенатору Андрею Клишасу и не депутату Госдумы Павлу Крашенинникову такие дела решать. Вот на эти три аргумента и опирается позиция Казани», – подытожил казанский политолог.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.

В понедельник Госсовет Татарстана отказался поддержать проект закона. «На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», – сказал глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отметив, в частности, требование об унификации высших должностей в регионе. Его цитирует ТАСС.

Решение было принято единогласно. Татария остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.