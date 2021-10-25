 

Курс евро впервые в этом году упал ниже 81 рубля

25.10.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВпервые с середины июля 2020 года курс евро опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» на 19.09 мск падал на 57 копеек – до 69,77 рубля, евро – на 88 копеек, до 80,99 рубля, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Кроме того, усилили рост мировые цены на нефть. Стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских контрактов на Brent по состоянию на 15.24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что рубль в начале торгов понедельника слегка повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Евросоюз раскритиковал Путина за намерение строить военные корабли в Крыму

24.10 / Армения заявила о сбитом азербайджанском беспилотнике

01.09 / Путин напомнил школьникам о важности подвига советского народа во время ВОВ

24.03 / В университете имени Шевченко выбрали нового ректора

29.06 / Ядохимикаты, тяжелые металлы и мор рыбы. Аудиторы назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

25.07 / Во время протестов в Портленде устроили поножовщину

17.08 / Врио губернатора ЕАО поручил контролировать использование федеральных средств

13.10 / Нидерланды объявили о введении частичного карантина

12.10 / COVID-19 унёс жизни 150 тыс. бразильцев, но Болсонару призывает его не бояться

28.08 / Трамп собирается атаковать Байдена в выступлении на съезде республиканцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика