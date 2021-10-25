Курс евро впервые в этом году упал ниже 81 рубля

Впервые с середины июля 2020 года курс евро опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» на 19.09 мск падал на 57 копеек – до 69,77 рубля, евро – на 88 копеек, до 80,99 рубля, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Кроме того, усилили рост мировые цены на нефть. Стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских контрактов на Brent по состоянию на 15.24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что рубль в начале торгов понедельника слегка повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе.