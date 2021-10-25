 

Пандемия, уходи! – Личное мнение

25.10.2021, 19:42, Разное
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Никогда в октябре такого не было, но прошедшие выходные россияне провели в делах.

Первые, как сообщает столичная мэрия, хлынули в магазины — затариваться перед локдауном. Вторые — скупили последние туры в Египет. Третья часть москвичей провела выходные на даче. Яблони подвязывали, или что они там обычно делают — хлеб, согласно народной мудрости, сеют?


Фото: Соцсети

В ближайшие дни начинается наконец серьёзная борьба с пандемией! Три-два-один — все приготовились? Старт!

Развлекательные заведения будут закрыты в вечернее и ночное время, а днём в рейсовый электробус — пожалуйста, проходите.

Самолёты летают. Поезда пыхтят. В гостиницах требуют QR-код.

Цифры статистики тоже не радуют. В Серпухове, например, закончились места для госпитализации ковидных больных. Одновременно с этим губернатор Подмосковья поблагодарил врачей области и выразил надежду на отрицательную динамику по новым случаям.

Прививочная кампания набирает обороты и не думает сбавлять темпы. Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Гинцбург заявил ТАСС, что 80% граждан, которые говорят о том, что привились “Спутником V”, но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.

В Крыму, сообщает Лента.ру, выросла нагрузка на морги — они перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19.

Ну, хорошо — в Крым не летим, тут Египет поможет.

Кто бы мог подумать, но опять в эфире доктор Мясников! Он призвал принимать антибиотики вне больницы только при стрептококковой ангине с температурой 40 для профилактики болезней сердца, половых инфекциях и пневмонии.

В областной больнице Твери сообщили, что в консультативной поликлинике ОКБ больше не будут принимать пациентов без признаков коронавируса. Нет коронавируса? Не придуривайся тогда — здоров!

Люди разлетаются — кто на дачи, кто к морю. Кто не улетел, может сходить в музей по QR-коду. Чувствую, вот-вот и мы эту заразу-пандемию задушим в зародыше. В метро, например.

Готовы душить заразу? Какой у вас план?

Источник: Лена Миро



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