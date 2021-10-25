Томиленко: Власти не стоит поддерживать репрессивные инициативы, такие как законопроект “О медиа”, и у журналистов не будет оснований постоянно держать оборону

Более двух часов сегодня на Банковой продолжалось заседание совета по вопросам защиты прав журналистов и свободы слова при президенте Украины. Состоялась эмоциональная, но нужная дискуссия. Кроме журналистов и общественных деятелей – членов совета, в заседании участвовали пиарщики Офиса президента – Михаил Подоляк и Ирина Победоносцева – и представители Общественного вещания, в частности журналистка Мирослава Барчук.

От Национального союза журналистов Украины призвали представителей власти:

обнародовать принципы, которыми руководствуется Офис президента, делегируя представителей власти на телеэфиры или на интервью по запросам журналистов;

выступить с четкой позицией по поводу уважения редакционной независимости СМИ и недопустимости вмешательства власти в редакционную политику медиа;

разграничить формальные и неформальные отношения пресс-служб ОП и партии “Слуга народа”, чтобы представители СМИ не становились заложниками многочисленных пресс-офисов и их “серых” взаимосвязей;

обнародовать официальную аргументацию о резонансных обвинениях Общественного вещателя в притеснениях от власти.

Темы свободы слова и справедливости в Украине чрезвычайно остро воспринимаются. И представителям власти стоит не закрываться в служебных высоких кабинетах, а выходить на прямой диалог с журналистами и лично убеждать, что они ценят ценности свободы слова в Украине. Следует не поддерживать репрессивные инициативы, такие как законопроект “О медиа”, и у журналистов не будет оснований постоянно держать оборону, ожидая атак на свои права.

Публичные дискуссии о свободе слова важны. Поэтому призвал в дальнейшем заседание совета по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов при президенте Украины делать открытыми, с прямой трансляцией.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—