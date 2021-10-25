Судья в Одессе обязал двух мужчин читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона за кражу магнитол

В документе сказано, что 6 января 2021 года двое мужчин проникли на территорию штрафплощадки в Одессе и там из двух автомобилей украли магнитолы и динамики. Ущерб, который они нанесли владельцам машин, оценили в 1455 грн и 493 грн.

Похитители спрятали магнитолы в рюкзаки, но бросили их, так как были замечены охраной штрафплощадки. Через некоторое время один из них вернулся чтобы забрать украденное, и был задержан полицией.

В приговоре сказано, что одному из осужденных 23 года, второму – 19 лет. Оба ранее не были судимы, имеют неполное среднее образование и работают разнорабочими (один официально, второй – нет). 23-летний мужчина вырос “в интернате без родителей, при этом маму не знал, а отец жил своей жизнью создав новую семью”, установил суд.

19-летний осужденный вырос в семье “практически с обоими родителями – матерью и отчимом”. “Не учился, поскольку сразу пошел работать. В настоящее время работает разнорабочим в КФХ “Колос” и обеспечивает свою семью. Родной отец погиб, когда ему было 6 лет”, – сказано в приговоре.

Судья пришел к выводу, что оба обвиняемых не являются социально опасными лицами, которые способны на системное совершение уголовных преступлений против собственности. Они признали свою вину и подтвердили факт кражи имущества.

“Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, суд установил, что они фактически по своему развитию, еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст. […] В целом отношения собственности для обоих обвиняемых является определенным пробелом в знаниях. И это неудивительно, поскольку воспитанием обоих обвиняемых, очевидно, занимались не в достаточной мере. Об этом свидетельствует в том числе язык, построение предложений, малый словарный запас слов, сами высказывания, создание сложных предложений для объяснения своих мыслей, точнее отсутствие возможности и даже способности построения в уме сложного предложения. Об определенном детском, почти неразумном для взрослого человека поведении свидетельствуют также и обстоятельства правонарушения, которые показывают, что совершение кражи обвиняемыми происходило при наличии с собой всех документов, удостоверяющих личность каждого (паспорта и другие документы). При этом указанные документы были оставлены в рюкзаке на месте совершения правонарушения”, – сказано в приговоре.

Суд выносил приговор с учетом смягчающих обстоятельств – “искреннего раскаяния и активного способствования раскрытию уголовного преступления”. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Судья решил, что наказание в виде лишения свободы слишком строгое, не будет соответствовать ни личностям обвиняемых, ни правонарушению, которое они совершили. Он приговорил их к трем годам лишения свободы, но но освободил от наказания, назначив по году испытательного срока.

“Суд далек от мысли, что только с помощью наказаний, установленных в уголовном законе, возможно исправить человека. […] Подводя итоги под мнением о виде наказания с испытательным сроком, суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно положить, кроме общих обязанностей, предусмотренных в ч. 1 ст. 76 Уголовного кодекса, обязанность, предусмотренную п. 6 ч. 3 ст. 76 Уголовного кодекса в виде придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг”, – сказано в приговоре.

При составлении приговора судья цитировал российского писателя Федора Достоевского и юриста-литератора Анатолия Кони, а также отрывки из повести “Приключения Тома Сойера” Марка Твена.

Он обязал 23-летнего и 19-летнего жителей Белгород-Днестровского района прочитать такие произведения:

повесть “Приключения Тома Сойера” и роман “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена

повесть “Белый Клык”

стихотворение “Минають дні, минають ночі” Тараса Шевченко.

“Именно благодаря таким произведениям у ребенка и должны создаваться образы прекрасного, лучшего, которые он будет нести через всю жизнь. И если человек был лишен такого прекрасного в детстве, нужно компенсировать ему такие знания в настоящем. Фактически это вопрос духовного развития человека, вопросы любви к ближнему и уважения к праву собственности”, – написал Гарский в приговоре.

Контекст:

Гарский работает судьей с 2005 года, в Малиновском суде – с 2010-го, сообщается на сайте движения “Чесно”. В 2016–2017 годах претендовал на должность судьи Конституционного суда, но не прошел конкурс.

Одесское издание “Думская” называет его “философом в мантии”, которому “слегка за 40”. Приговор по мужчинам, укравшим магнитолы, не единственное решение, где Гарский цитирует классиков или философов, или исследует биографию фигуранта, пишет СМИ.

“Главный участник любого процесса – проигравшая сторона. Именно для них я детально расписываю все детали, все подробности, все мотивы и ход своих мыслей. Хочу, чтобы человек понял, почему я вынес именно такое решение и в чем именно он был неправ”, – объяснял судья “Думской”, почему пишет “обстоятельные приговоры”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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