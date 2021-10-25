 

Мнение: Лимит на ковид

25.10.2021, 19:38, Разное
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Что интересно – ЖЖ оба моих последних поста вообще не включил в свой рейтинг постов. Ни на каком месте. Видимо, “лимит на ковид” превышен. Только не пойму пока, у кого – у меня или у всего ЖЖ сразу?

Вообще две вещи меня удивляют: почему мои посты про ковид ЖЖ до сих пор включает иногда в рейтинг – и почему в ФБ меня до сих пор за них же не забанили. Какая-то странная мягкотелость. А ведь чем очевиднее вопросы – тем выше шансы на начало репрессий уже просто за эти самые вопросы.

Источник: Размышления вольного социолога



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