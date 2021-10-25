Новые города Сибири назовут в честь великих лидеров китайской Компартии

На Валдайском экономическом форуме Сергей Шойгу объявил, что пять новых городов-миллионников в Сибири назовут в честь руководителей Коммунистической партии Китая – Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Хуа Гофэна, Ху Яобана и Си Цзинпиня.

– Называя города в честь великих руководителей нашего южного соседа, мы показываем, что готовы вовлекать Китай в нашу орбиту, делать его нашим верным спутником и сорадетелем наших достижений. Это будет своего рода интеграция Китая в Союзное государство России и Беларуси. Этим мы ставим его на одну доску с Великой Россией, – сказал министр обороны в своём выступлении.

Как именно будут называться новые города, и какому из них чьё имя достанется, пока не решено. Специалисты рассматривают несколько схем создания новых топонимов. Первая больше соответствует китайской традиции – города могут назвать именами руководителей КПК без фамилий. Например, Цзинпинь, Цзэдун, Яобан. Однако в этом случае названия российских городов будут звучать как китайские. Поэтому эксперты больше склоняются ко второй, «русифицированной» схеме, но и с ней есть проблемы.

– Если с названием «Сицзиньпинск» или «Хуагофэнск» всё нормально, то в городе «Хуяобанск», боюсь, мало кто захочет жить и миллионником он не станет, – говорит учёный секретарь топонимической комиссии Русского географического общества Амалия Акопджанова.

Участники форума выразили уверенность, что такие имена принесут новым городам удачу, а также значительные китайские инвестиции в развитие их промышленности и городской среды.

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