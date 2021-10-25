 

Мнение: Фронда

25.10.2021, 19:28, Разное
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В Татарстане депутаты отказались переименовывать должность президента республики в главу администрации региона. Мотивируют они это несоответствием принципам федерализма. Есть и другой аргумент, который приберегают на крайний случай: референум о государственном устройстве республики с результатами, которые могут быть интерпретированы вплоть до суверенитета.

Кремлю, понятно, все эти ваши референдумы до лампочки, но в случае с аннексией Крыма единственным аргументом тоже являются итоги референдума. Других нет. Татарстан понимает щекотливость ситуации, в которую попал старший брат, поэтому не предъявляет весь список, оставляя возможность сохранения лица.

С другой стороны, о том, что в России не может быть более одного президента, говорилось давно. И неприкрытое игнорирование Казанью всех намеков, включая уже совсем прямые, ставит Кремль перед неприятным выбором — проглотить и утереться или задавить.

В свое время Москва продемонстрировала, что может создать серьезные проблемы, когда уничтожила два системообразующих банка республики. И тоже это было неприкрытое давление, после чего ситуация как-то разрулилась. Чем давить будут сейчас, если придется — наверное, найдется. Но прямо сейчас точно не время, федеральная власть откровенно «проседает», причем достаточно быстро. И региональный кризис вдруг может обнаружить ее неспособность разрешать его через механизмы согласия. Что очень даже чревато.

Так что процедурный и, в общем-то, формальный вопрос становится вдруг близким к критическому. Тем более, что теперь ход за Кремлем.

Источник: Эль Мюрид



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