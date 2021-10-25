SARS-CoV-2 может напрямую поражать клетки кровеносных сосудов мозга



1

минута

В прошлом году шведские биологи изучили образцы спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19 с нарушениями когнитивных функций и проблемами с психикой, и выявили заметное повышение воспалительных маркеров, которые свидетельствуют об активации иммунных клеток головного мозга. Но при этом ученые не обнаружили маркеров, характерных для вирусного поражения центральной нервной системы.

В новом исследовании группа исследователей из Германии, Испании и Франции сосредоточились на изучении эндотелиальных клеток в мозге 17 умерших от COVID-19 пациентов. В качестве контрольной группы в исследование были включены 23 скончавшихся от других причин со сходными параметрами.

Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и выполняют множество функций, в том числе расширение и сужение сосудов и контроль артериального давления. Они также являются важным компонентом гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от попадания чужеродных и токсичных молекул.

Ученые обнаружили, что в мозге скончавшихся от коронавируса пациентов было повышенное количество отмерших капилляров по сравнению с контрольной группой.

Затем исследователи провели серию экспериментов на мышах, наглядно показавших, что коронавирус действительно может напрямую повреждать и уничтожать клетки эндотелия. Ученые предположили, что из-за этого повреждения снижается приток крови к некоторым зонам мозга, что приводит к когнитивным нарушениям и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.

«Наше открытие помогает объяснить, что вызывает неврологические симптомы, которые появляются не только во время острой, но и долгосрочной фазы COVID-19, включая повышенный риск инсульта или эпилептических припадков», — сообщили авторы исследования.

Эксперименты на животных моделях также показали, что повреждение эндотелиальных клеток потенциально может быть обратимым. Ученые предположили также, что вакцинация способна уменьшить уменьшить повреждение гематоэнцефалического барьера вирусом в случае прорывного заражения.

Вынос мозга: почему SARS-CoV-2 вызывает когнитивные нарушения?

Разбираемся, с чем сталкиваются миллионы переболевших пациентов.

Читать статью