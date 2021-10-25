Как нанести макияж на круглое лицо: советы, которые помогут удлинить его и придать чертам изысканность

Лицо круглой формы имеет свои достоинства. Его обладательницы обычно выглядят моложе, а еще являются обладательницами привлекательной внешности. Да, у круглого лица есть свои особенности, поэтому им подойдет не любой макияж. Здесь важно подчеркнуть свою естественную красоту, но при этом не усилить визуальную округлость. Как накрасить круглое лицо, чтобы оно выглядело удлиненным и в то же время изысканным? Расскажем в нашей статье.

Как сделать макияж на круглое лицо?

Косметика – ваш главный союзник, когда дело касается макияжа. Лицо круглой формы имеет не слишком ровные пропорции, но в этом нет ничего плохого. Важно учитывать, что в макияже нужно избегать любых горизонтальных линий. Они усилят округлость, а это испортит общие впечатление об образе.

Для обладательниц круглого лица контуринг – лучший помощник, который позволит визуально удлинить пропорции. Вертикальные линии вытянут нос и подборок, а также помогут переместить акцент с щек на губы и глаза.

Перед нанесением косметики важно очистить кожу лица, а затем увлажнить ее питательным или матирующим кремом. Только после этого можно приступать к нанесению макияжа.

Тональная основа

Тональный крем – это база вашего макияжа. Круглая форма лица не определяет его наличия, без нее не обойтись любой женщине. Тональный крем выравнивает тон кожи, визуально скрывает все ее недостатки. На нем намного проще прорисовывать контуринг, делать акцент на свет и тени.

Выбирайте тональный крем, ориентируясь на собственный тон и тип кожи. Важно, чтобы он выглядел естественно. База не должна бросаться в глаза. Если у вас есть черные точки или шрамы от угревой сыпи, перед нанесением тональника имеет смысл нанести на кожу праймер. Он поможет выровнять ее, с ним косметика ляжет намного ровнее.

Контуринг

Контуринг помогает визуально вытянуть и удлинить лицо. Если оно у вас округлой формы, вам стоит избегать плавных и горизонтальных линий. Сосредоточьтесь на угловатых пропорциях. Любой контуринг начинают с выделения главных точек лица. Определите, какие участки будут темными, а какие – светлыми.

Чтобы вам было проще сделать это, представьте, как свет падает на ваше лицо. Он касается центра лба и подбородка, прямой носа, а также скул. Тени же, наоборот, затемняют определенные участки лица. Это крылья носа, область под скулами, линия челюсти. Следите за тем, чтобы темные мазки визуально стремились вниз. Это поможет визуально уделить лицо. Наоборот, избегайте прямых горизонтальных линий – они только усилят округлость.

Не забудьте растушевать мазки и линии, чтобы они выглядели естественно.

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Румяна

Когда вы закончите с контурингом, закрепите его с помощью прозрачной пудры или спрея для лица. Это особенно важно в жаркую погоду, когда макияж начитает таять и скатываться на коже. Если вы хотите подчеркнуть естественную красоту скул и щек, можно добавить на них немного румян. Помните, что наносить их нужно только на щеки, аккуратно растушевывая так, чтобы они не доходили до внешнего угла глаза.

Глаза

Чтобы сделать круглое лицо более вытянутым, важно следить, чтобы в макияже глаз тоже доминировали вертикальные линии. Избегайте прямых горизонтальных стрелок. Если вы прорисовываете их, следите за тем, чтобы линии всегда устремлялись вверх.

Уделите внимание и бровям: они тоже не должны быть прямыми. Изогнутая арка – идеальный вариант для круглого лица. Такая форма удлиняет его черты, делает их более тонкими и изысканными.

С тенями нужно быть осторожнее. Они тоже не должны ложиться на лицо прямой линией. Темные тени наносите на поверх складки глаза, чтобы визуально приподнять его. Более светлые – почти у самой линии бровей. Это тоже поможет визуально вытянуть лицо.

Губы

Обладательницы круглого лица часто имеют объемные и выразительные губы. Не бойтесь подчеркивать их с помощью помады. Выбирайте насыщенные оттенки, если у вас неброский макияж глаз. Если вы решили сделать акцент на тенях и стрелках, то от помады лучше отказаться. В этом случае лучше обойтись бесцветным блеском или увлажняющим бальзамом для губ.

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Хайлайтер

Хайлайтер – это последний штрих в вашем макияже. Он поможет осветлить лицо, сделать лицо более естественным и живым. Применяйте его осторожно. Обладательницам круглого лица важно не переборщить с ним, особенно в таких областях, как центр носа, лоб и подбородок.

Повседневный макияж

Повседневный макияж не должен быть слишком сложным и броским. Можно обойтись и без четкого контуринга: достаточно обозначит свет на лице с помощью хайлайтера.

Чтобы выглядеть естественно, нанесите на лицо легкий тональный крем. Избегайте ярких стрелок и теней. Лучше выбирать светлые и базовые оттенки, которые на один-два тона темнее вашей кожи. Чтобы подчеркнуть взгляд, хватит и одного слоя туши. Губы тоже должны быть естественными: красная или фиолетовая помада будет выглядеть неуместно, если вы идете на работу или на учебу.

Вечерний макияж

Для создания вечернего макияжа можно использовать более яркие краски. Как и всегда, начните с базы: нанесите на лицо праймер и тональный крем. Даже выраженный контуринг будет смотреться уместно в таком макияже, поэтому не бойтесь переборщить. Следите за растушевкой: его линии не должны четко прослеживаться на лице.

На глазах вы можете сочетать темные тени со светлыми. Хорошо будут смотреть блестки или дымчатый макияж. Чтобы подчеркнуть взгляд, прорисуйте стрелки, но помните, что они не должны быть горизонтальными. Их уголок всегда устремляйте вверх, чтобы добавить элегантности своему макияжу.

Чтобы отвлечь внимание от округлой формы лица, используйте яркую помаду. Красные, розовые или винные оттенки хорошо подходят для вечернего макияжа.