Мнение: Хорошая жизнь на селе, библиотеки для удалёнщиков и переселение из бочки

1. Читатель Вячеслав Сорокин рассказывает про то, как живётся российскому пенсионеру на селе. Он подтверждает выводы читателя vnukkulaka – деревенская жизнь не так уж и сложна, если её правильно организовать:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chto-nujno-dlia-jizni-na-sele-rossiiane-poliubili-udalenku-i-depressiia-izza-mikrojilia-6166e9ba6599025b8cf34e94#comment_961435153

Я вышел на пенсию и уехал в деревню. Зимой нас тут 7 человек, летом приезжают жены (моя в том числе) и «дачники».

Житуха хорошая. Дорога до райцентра нормальная, электричество, мобильная связь (интернет), автолавка два раза в неделю, иногда езжу на машине в райцентр (35 км) за жратвой и по делам. Газ – большой баллон на веранде иногда использую. Отопление – только дрова. Валежника полным-полно, не ленись только. Телевизор – Триколор, 200 программ. Отлично читается, сейчас вот читаю Льва Данилкина, «Ленин» (написал человек биографию вождя). Очень интересная книжка. рекомендую. Мужики действительно живут у нас дольше, до 75 лет все бодрячком. Чистейший воздух, чистая вода, нервная система вообще не нагружена (только футбол малость «вздрючивает»). Два раза в неделю баня. На днях отправляю жену домой в Санкт-Петербург, и на полгода – ОДИН!!!!!

2. Читатель son_of_malice нашёл интересное решение, как работать на удалёнке, если дома по личным или семейным причинам работать не получается:

https://olegmakarenko.ru/2256189.html?thread=825749821#t825749821

Благодаря удалёнке переоткрыл для себя библиотеки. Дома рабочую атмосферу поддерживать сложно, а в современных библиотеках — в самый раз. <…> Во многих библиотеках вполне комфортные рабочие зоны, периодически бывает интересная движуха, да и просто можно какую-нибудь книжку полистать в перерыве.

В России, несмотря на продолжающуюся цифровизацию, до сих пор огромное количество библиотек. Большую часть времени они стоят пустыми, почти без посетителей.

Превращение библиотек в площадки для удалённой работы выглядит интересной бизнес-идеей. Многие на удалёнке любят работать вне дома — однако делать это в ресторанах и кафе зачастую либо дорого, либо неудобно, из-за музыки и шумных клиентов.

Если библиотеки сознательно начнут предлагать удалёнщикам тихие рабочие места, в красивом окружении книг и с возможностью выпить чашку кофе, возможно, проблему невостребованности библиотечных залов удастся решить.

3. История жительницы Омска, которая 35 лет прожила в железной бочке на территории бывшего завода, закончилась хорошо. Квартиру от предприятия она так и не получила, однако блогеры в интернете скинулись и купили пенсионерке однушку:

https://lenta.ru/news/2021/10/22/omsk_present/

Не вполне понятно, почему решением таких вопросов занимаются блогеры. Скорее, покупкой квартир для тех, кто их недополучил в СССР, должны заниматься коммунисты, вкладывая в это часть своих доходов. Ведь в СССР бесплатные квартиры выдавались за счёт государства – то есть, за счёт скрытого налога с граждан, которым платили столь низкие зарплаты, что самостоятельно купить квартиру они не могли.