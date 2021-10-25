МИД подготовил доклад о ситуации с героизацией нацизма

Министерство иностранных дел подготовило очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, сообщили в ведомстве.

«Все чаще становимся свидетелями циничных попыток ряда западных и восточноевропейских стран переписать историческую правду о событиях тех лет», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Документ подготовлен в русле предпринимаемых МИД РФ усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны. К сожалению, собранные в нем факты подтверждают, что упомянутые выше негативные проявления принимают устойчивый характер», – добавили в МИД.

В предисловии к докладу отмечается, что «самую серьезную озабоченность вызывает усиливающееся в отдельных странах – членах Европейского союза, США, Канаде и на Украине циничное обеление военных преступников и их пособников – тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства».

«Сотрудничавших с нацистами коллаборационистов объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за «независимость» своих стран (при этом известны обратные единичные примеры, когда подобных «деятелей» привлекают к ответственности уже в наши дни). Кроме того, властными кругами ряда европейских стран предпринимаются шаги по разрушению исторической памяти путем сноса памятников, мемориалов и знаков благодарности красноармейцам, погибшим в боях за освобождение этих стран от нацистов», – говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В докладе на основе данных из международных и национальных источников обобщена «фактологическая информация о новых проявлениях в любых формах героизации нацистского движения, неонацизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в фокусных странах, а также дополнительные примеры наилучшей практики по борьбе с этими явлениями на законодательном и практическом уровнях».

Так, в разделе о Грузии говорится, что официальные власти страны демонстрируют равнодушноотрицательное отношение к сохранению исторической памяти, избегая темы героического участия их предков и сограждан в победе над нацистской Германией. «Результаты такого подхода уже сказываются на формировании мировоззрения части грузинской молодежи, оказывая негативное влияние как на общественные умонастроения внутри страны, так и на перспективы нормализации двусторонних связей с Россией», – сказано в материале.

Также упоминается и Украина, где, как говорится в документе, «зафиксирован весь спектр проявлений принятой на государственном уровне линии на героизацию нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны, признанных преступными решением Нюрнбергского трибунала».

«В этих целях киевские власти проводят фальсификаторскую политику в вопросах истории, обеляя коллаборационистов и систематически принимая меры на уровне руководства страны по вычеркиванию из истории украинского народа таких памятных дат, как 9 мая – Дня Победы СССР над германским нацизмом. Искаженные трактовки исторических событий нацелены на культивирование националистического настроя среди широких масс населения», – подчеркивается в докладе.