 

“Мой лучик света”. 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером

25.10.2021, 18:46, Новости дня
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Артистка посвятила публикацию его дню рождения. 

“С днем рождения, мой лучик света”, – подписала она фото. На снимке певица запечатлена в слитном купальнике, а ее избранник одет в брюки и рубашку.

Скриншот: elina.ivashchenko_official / Instagram
Контекст:

Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.

Иващенко является победительницей шоу “Голос. Дети” на “1+1” (2016) и проекта  “Х-Фактор” на СТБ (2019).

В 2020 году певица с авторской песней Get up принимала участие в национальном отборе на “Евровидение 2020”, заняв пятое место.

Здоровец работает режиссером телепроектов на канале СТБ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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