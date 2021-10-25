 

Тищенко заявил, что говядину в Украине можно купить “и за 20 грн”. Согласно данным Госстата, нардеп ошибся в несколько раз

25.10.2021, 18:46, Новости дня
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“Я на рынок, на Бессарабку, хожу, мне там нравится сало есть. Первый кусок [сала] стоит от 50 до 100 грн за кг”, – сказал Тищенко. По словам нардепа, что-то из продуктов покупает он, “что-то – жена, что-то – родители”. 

Тищенко спросили, ориентируется ли он в ценах на остальные продукты.

“Гречка – 12 грн за кг я покупал, 28 грн за кг, то есть варьируется цена. Молоко я не употребляю, хлеб тоже. Но хлеб стоит сегодня от 20 грн, зависит от того, какой это хлеб. Если с какими-то вкусами, семечками или клубникой – ну какой-то вкусный, который сегодня, как говорят, в трендах, – может стоить и 35–40 грн, доходит до 50 грн”, – рассказал Тищенко. 

Он не заметил повышения цен в последнее время. 

“Нет [не выросли цены], такие же. Все цены зависят от энергоносителей. Если есть кризис в мире, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол”, – заявил Тищенко. Он не сказал, сколько тратит на продукты в месяц, но заявил, что употребляет больше овощей и мяса. 

“Говядину я покупал – от 50 до 70 грн была. Та, что я покупал. А когда я прошелся по ценам – можно было купить и за 20 грн”, – добавил нардеп. 

Согласно данным Госстата на сентябрь 2021 года, средняя цена говядины в Украине – 172 грн за кг, гречки – 42,5 грн за кг. 

Скриншот: ukrstat.gov.ua
Контекст:

Бессарабский рынок – один из старейших в столице, исторически он считается самым дорогим. 

Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов “Наша карта”, был судьей кулинарного шоу “МастерШеф”, ведущим программы “Ревизор”. Избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии “Слуга народа”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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