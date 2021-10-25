Две украинки вышли во второй круг турнира WTA в Италии, где встретятся в очном поединке

Поединок длился немного более часа, украинка победила россиянку в двух сетах – 6:3, 6:1.

В матче второго круга Ястремская, сеянная на турнире под 10-м номером, сыграет против соотечественницы Катерины Козловой (№132 WTA). Она в поединке первого круга в двух партиях победила Лючию Бронцетти из Италии (№148 WTA) – 6:1, 6:3.

Матч Ястремской против Козловой станет первым под эгидой Женской теннисной ассоциации, соперницы между собой еще не встречались.

Контекст:

Турнир Courmayeur Ladies Open 2021 проходит на хардовом покрытии с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира – $235 238.

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