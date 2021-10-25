 

“Ее срезали при мне же”. Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку

25.10.2021, 18:46, Новости дня
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27-летний спортсмен подтвердил, что в настоящий момент находится в отношениях, но имени девушки не назвал. Он добавил, что вторая половинка его ревнует. “А ты ревнуешь?” – спросил его ведущий

“Да, ну когда явно вижу, что… Допустим, был случай, что ее срезали при мне же! Тогда, конечно, приходилось [ревновать]. Была интересная история. Без драки. Потому что, наверное, повезло кому-то…” – ответил Бущан.

Футболист уточнил, что человек, пристававший к его девушке, сначала подошел к нему и поинтересовался, занята ли девушка, а после утвердительного ответа удивился: “Кем занята? Тобой, что ли? Да не гони! Кому ты рассказываешь?”

По словам Бущана, после этого случая он заявил своей девушке, что “ты больше без меня выходить никуда не будешь”.

ВИДЕООтвет Бущана о ревности начинается с 41 мин. 20 сек. Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское “Динамо” в 2011-м.

Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/21.

С 2014-го по 2019-й был женат на приме-балерине Национального академического театра оперы и балета Украины Кристине Шишпор. От этого брака есть дочь Юлия (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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