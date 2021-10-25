 

Поставки вакцины от Johnson & Johnson в Украину пока не обсуждаюся – Минздрав

25.10.2021, 18:46, Новости дня
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“Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры сейчас не ведутся. Компания проактивно не выходит на эту коммуникацию, и механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны”, – сказал он.

Контекст:

Препарат от Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение на применение в Канаде и Евросоюзе.

В Johnson & Johnson заявляли, что, по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C.

Согласно данным Минздрава, в Украине вакциной от Johnson & Johnson привиты 20 680 человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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