Мнение: Вьетнамские плакаты против коронавируса

Вьетнамские плакаты против коронавируса в стиле соцреализма.

Все примерно как у нас – носите маски, мойте руки, принимайте меры дезинфекции.

Легко представить, что если бы СССР продолжил существование, то у нас бы примерно в таком же стиле сейчас бы плакаты выпускали. Вьетнамцы достаточно точно копируют некоторые приемы позднесоветского плакатного искусства.

Относительно вакцинации, то процент вакцинировавшихся во Вьетнаме плюс-минус такой же как в РФ.

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