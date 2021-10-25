 

Мнение: Вьетнамские плакаты против коронавируса

25.10.2021, 18:36, Разное
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Вьетнамские плакаты против коронавируса в стиле соцреализма.
Все примерно как у нас – носите маски, мойте руки, принимайте меры дезинфекции.

Легко представить, что если бы СССР продолжил существование, то у нас бы примерно в таком же стиле сейчас бы плакаты выпускали. Вьетнамцы достаточно точно копируют некоторые приемы позднесоветского плакатного искусства.
Относительно вакцинации, то процент вакцинировавшихся во Вьетнаме плюс-минус такой же как в РФ.

Источник: Colonel Cassad



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