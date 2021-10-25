 

Мнение: Европейский уровень

25.10.2021, 18:34, Разное
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Минтранс России предлагает резко повысить тарифы за проезд по платным дорогам, чтобы довести их до европейского уровня. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.. «До европейского» уровня означает поднятие цен примерно на 35 процентов. Ну, где 35, там и 40, чтобы два раза не вставать.

Обычная история — если что-то содрать с людей, то «как в Европе». А средний класс считаем исходя из национальных особенностей — то есть от 17 тысяч.

На самом деле Россия даже теоретически не может сравниваться хоть в чем-то с Европой. Путин с дружками опустил страну до африканского уровня. Даже Латинская Америка во многом посолиднее выглядит. Вот на коллег и нужно равняться, но уж точно не на Европу.

Но задача не стоит создать европейские условия жизни. Задача стоит обокрасть как можно больше. Поэтому привычный гоп-стоп прикрывается примитивной демагогией.

Кстати, даже нет смысла упоминать, что европейские тарифы никак не отразятся на качестве дорог. Это как в анекдоте — Камаз выигрывает «Париж-Дакар» не потому, что машины лучше, а потому что дороги там как у нас. По ним только наши и могут ездить.

Источник: Эль Мюрид



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