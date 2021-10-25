Московские рестораны, получившие звезды Michelin, будут открыты во время локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу “Москва 24”, что ограничения на работу заведений общепита, введенные его указом на время локдауна в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года, не будут распространяться на рестораны, получившие недавно звезды Michelin.

По его словам, указанные рестораны будут работать в стандартном режиме.

– Мы приняли решение освободить эти рестораны от всяких ограничений, учитывая их исключительную роль в качестве точек притяжения для москвичей и гостей столицы. Они очень похорошели за последние несколько лет, что и было отмечено уважаемой зарубежной организацией Michelin. Эти рестораны являются визитной карточкой столицы, именно сюда приходят граждане другие стран, приезжающие в Москву для вакцинации “Спутником”. Кроме того, по нашим сведениям, некоторые из этих заведений стали местом притяжения для медицинских работников столицы. Так, я регулярно встречаю в одном из них главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. Считаю, мы должны помочь нашим врачам в это сложное время, – сказал Собянин.

Представитель одного из ресторанов, имеющего 2 звезды Michelin, на условиях анонимности заявил, что после заявления мэра они столкнулись с валом бронирований на ближайшие несколько недель.

– Нам пришлось брать плату за бронирование, и все равно все места до конца ноября заняты, – поделился он.

Напомним, по одной звезде получили рестораны Selfie, “Белуга”, Grand Cru, White Rabbit, Biologie, “Сахалин” и Savva. Рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden получили две звезды “Мишлена”.

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