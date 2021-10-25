 

Популярность Байдена падает — но это знак, что США возвращаются к норме

25.10.2021, 18:06, Новости дня
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Как показывают опросы общественного мнения, рейтинг американского президента сильно снизился за последнее время, и это связано с ухудшением экономической ситуации. Однако, как отмечает журналист CNN, в этом есть и позитивный сигнал: раз американцы стали вновь ставить экономику на первый план, значит, страна возвращается в нормальное русло.


Reuters

Популярность президента США Джо Байдена сейчас находится на самом низком уровне за всё время, пишет на своём сайте CNN. Судя по недавним опросам Института Гэллапа, его рейтинг составляет 42%, а эксперты из Квиннипэкского университета насчитали и того меньше — 37%.

У таких показателей немало причин, включая снижение доверия к тому, как правительство борется с пандемией, а также недовольство выводом войск из Афганистана. Однако автор статьи отмечает, что одна из главных причин в том, что, по мнению американцев, у них в стране большие экономические проблемы, а Байден ими не занимается в полной мере.

Рейтинг Байдена в целом коррелируется с уровнем одобрения его экономической политики. Если в начале лета оба показателя были в районе 50% с небольшим, то теперь — в районе 40% с небольшим. Связано это с ощущениями американских потребителей, которые чувствуют себя в экономическом плане хуже, чем год назад, когда Трамп ещё был у власти.

Автор статьи проанализировал главные источники беспокойства американцев на данный момент. Согласно опросу Fox News, 53% опрошенных сказали, что их крайне беспокоят инфляция и высокие цены. При этом ни одна другая проблема не набрала больше 50% голосов. 60% американцев согласились, что Байден недостаточно занимается инфляцией. И это тоже рекордный показатель по сравнению с остальными источниками беспокойства опрошенных.

Лишь 37% респондентов отметили, что команда Байдена занимается в полной мере теми проблемами, что их беспокоят. Автор анализирует ситуацию: в основном планы Байдена касаются инфраструктуры, но только 27% избирателей назвали инфраструктуру предметом своего беспокойства. Та же ситуация и с климатом.  Демократы стараются провести в конгрессе план по борьбе с изменением климата, но лишь 35% респондентов ответили, что для них этот вопрос имеет первостепенное значение.  

Впереди же выборы губернатора в штате Вирджиния, и рейтинг Байдена может сказаться на рейтинге кандидата на этот пост от демократов.

Но при этом автор статьи отмечает, что тот факт, что экономика столь важна для американцев как на национальном, так и на местном уровне, — это нормально. Лишь последние пять лет из-за деятельности администрации Трампа и пандемии экономика несколько отошла на второй план. Теперь же, после 9 месяцев администрации Байдена, показатели опроса говорят, что политика возвращается в нормальное русло, пишет CNN. 



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