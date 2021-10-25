К 2025 году велосипеды могут потеснить автомобили с улиц Парижа

Через пять лет автомобили могут уступить пальму первенства на улицах Парижа велосипедам: мэрия выделит на развитие велодвижения в столице €250 млн, пишет Le Monde. Деньги пойдут на улучшение старых и создание новых велодорожек, стоек для парковки и настройки светофоров, что поможет создать компактную, надёжную и удобную сеть двухколёсного транспорта.



Reuters

Мэрия Парижа представила проект по развитию велосипедного транспорта, который к 2026 году должен занять в столице доминирующее положение, пишет Le Monde.

«Как раз то, что нам надо, — считает заместитель мэра по вопросам транспорта Давид Бельяр. — На велосипеде уже осуществляется 5,6 процента перемещений в Париже, в то время как на машине — 9 процентов. По некоторым направлениям иногда выгоднее ехать на велосипеде, чем на машине, но пока это исключение из правил». Перед администрацией города стоит задача как можно быстрее поменять местами показатели ради здоровья населения и борьбы с изменениями климата.

Пока до триумфа двухколёсного транспорта далеко, особенно в дождливые дни, однако антиавтомобильная политика левых уже позволила значительно уменьшить число машин в центре столицы. С 2001 года автомобильный трафик в Париже сократился примерно на 45%. Эта тенденция продолжается: так, с 30 августа почти по всему городу скорость передвижения сократили до 30 км/ч, а в течение следующего года в центре должны ограничить проезд, чтобы в два раза уменьшить число машин на дорогах.

С другой стороны, велосипеды с триумфом возвращаются на улицы столицы, отмечает издание. Карантины с 2020 года ускорили этот феномен: в Париже в срочном порядке установили 52 км временных велосипедных дорожек. Число велосипедистов на них в 2020 году увеличилось на 47%, а в 2021-м — ещё на 22%.

Мэр-социалист Анн Идальго и её союзники-экологи хотят ещё больше развивать это направление. По проекту, который в середине ноября будет рассматривать Совет Парижа, мэрия собирается за шесть лет потратить на развитие велодвижения €250 млн. С их помощью планируют реализовать различные проекты: сделать постоянными большинство «коронадорожек», создать 130 км таких же защищённых дорожек, а также 390 км лёгких дорожек на более мелких улицах, привести в должный вид светофоры на перекрёстках. Наконец, администрация предполагает вдвое увеличить число стоек для крепления велосипедов и открыть ещё 100 тыс. мест для их парковки. В целом, как указывает Le Monde, этот план предусматривает создать компактную, надёжную и удобную сеть, чтобы убедить пересесть на двухколёсный транспорт тех, что всё ещё сомневается.