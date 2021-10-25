Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ

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25.10.2021, 18:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском дворце молодежи (МДМ), заведение могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

«Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима», – отметил Мустафаев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, театру грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

По его словам, в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей.



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