Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском дворце молодежи (МДМ), заведение могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

«Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима», – отметил Мустафаев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, театру грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

По его словам, в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей.