Минобороны РФ: Высказывания министра обороны ФРГ провоцируют напряженность в Европе

Высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании РФ провоцируют напряженность в Европе, об этом в Министерстве обороны РФ заявили военному атташе ФРГ.

«В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию РФ и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации», – передает сообщение Минобороны «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

Между тем ранее председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против РФ и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.

Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации». «Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», – заметил Мютцених.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил главе германского минобороны, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. «На фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – сказал он.

Шойгу подчеркнул, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, «к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО».

Напомним, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания РФ для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.

Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны РФ и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.