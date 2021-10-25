Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе под Рязанью

Учредитель компании ООО «Разряд» Александр Егоршин арестован Басманным судом Москвы по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли 17 человек.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает сообщение суда РИА «Новости».

Также арестован гендиректор компании Сергей Нистраткин.

Фигурантам вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.

В результате взрыва здание цеха было полностью разрушено. Причиной пожара стал взрыв. Как сообщили в правительстве региона, две бригады санавиации направлены на место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара. В экстренных службах уточняли, что производство принадлежит ООО «Разряд». Кроме того, в пороховом цехе на заводе были обнаружены тонны селитры.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе, его будет расследовать центральный аппарат СК.

В экстренных службах предположили, что взрыв в пороховом цеху на заводе в Рязанской области мог произойти из-за замыкания в конвейерной ленте.