 

“Может сказать авторам: “Нет”. Пикалов рассказал, какими вопросами “Квартала 95” занимается Сергей Шефир

25.10.2021, 17:58, Новости дня
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Об этом актер и автор студии Александр Пикалов рассказал в интервью “Украинской правде”, которое вышло 25 октября. 

Пикалов рассказал, что раньше Шефир был редакторов и “закрывал многие вопросы”, которые касались шуток. 

“Он брал на себя решение. Тот продукт, который получается, он не всегда такой, каким его приносят, понимаешь? И разогнать материал в одну или другую сторону – это и есть работа хорошего редактора. [Сейчас этим занимается] иногда он, но как правило наши редакторы. Как это происходит: наши авторы где загуливают в своих мыслях и он может сказать: “Нет”. И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции – это касается всех”, – сообщил актер. 

Журналист спросил, что это означает и говорит ли Шефир авторам: “Давайте так не шутить”. 

“Да хватит уже др…чить в кармане на [нардепа от ОПЗЖ Илью] Киву. Все”. Он говорит: “У вас чего-то много”, или: “Пошлятины много – нах…р, этого много – нах…р, это – кто вам сказал”? Так вот же написано. “Нет, это х…рня. Этого нет”. И вот так”, – ответил Пикалов. 

По его словам, Шефир курирует вопросы, связанные с финансами. 

“У нас сломались два монтажные столы. Чтобы их купить, надо взять согласование. Я должен прийти к Сергею и он должен дать добро, чтобы я с прибыли “Женского квартала” заплатил. Он подсказывает, как это делается. Он сейчас главный руководитель. Подпись его может быть даже на закупку тех же платьев для девушек”, – рассказал Пикалов.

Он уточнил, что брат советника президента – Борис Шефир – “руководитель творческий”. “У нас есть направление сериалов, ему легче с этим работать”, – рассказал актер о Борисе Шефире. 

Журналист спросил, как Сергею Шефиру удается совмещать все. 

“Я же тебе говорю, что он не такой частый гость у нас. Накапливаются вопрос – он приехал, дал добро или не дал”, – ответил актер. 

Контекст:

Сергей Шефир – соучредитель студии “Квартал 95”, художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.

В сентябре 2021-го Шефир после покушения на него рассказывал, что занимает должность генерального директора студии “Квартал 95”, ездит на служебном автомобиле студии, и в последние дни преимущественно занимался делами “Квартала 95”, а потом назвал шуткой слова о том, что занимался делами студии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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