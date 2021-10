Журналистку CNN клюнули за попу индейки, о которых она снимала сюжет

Инцидент произошел, когда она стояла среди стаи индеек. Одна из птиц клюнула журналистку за ягодицы. Стюарт вскрикнула, а птицы захохотали ей в ответ.

“Она схватила меня за задницу!” – сказала журналистка оператору. На ее смех птицы отреагировали своим громким “хохотом”.

“Оказывается, индейки действительно любят посмеяться за мой счет”, – отметила Стюарт.

Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up…

No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx

— Anna Stewart (@annastewartcnn) October 19, 2021

В комментариях Стюарт добавила, что после этой “атаки с тыла” с удовольствием отведает индейки на Рождество.

Well after that peck on the posterior I think I will feel just fine tucking into a * (if I can get one!)

— Anna Stewart (@annastewartcnn) October 21, 2021

—