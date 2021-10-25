 

Перед вакцинацией от COVID-19 нет необходимости делать тест на антитела или экспресс-тест на антиген – Минздрав Украины

25.10.2021, 17:58, Новости дня
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“Перед проведением вакцинации нет необходимости в каких-либо дополнительных анализах, в том числе нет необходимости сдавать анализы на определение антигена и на определение уровня антител, которые уже есть в организме. Это общепринятые рекомендации, которые опубликованы Минздравом. Поэтому считаю, что врачи, направляющие на дополнительные анализы, не выполняют рекомендации”, – сказал он.

В то же время, по словам Кузина, если на момент вакцинации человек плохо себя чувствует, ему могут отказать в прививке и направить на тестирование.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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