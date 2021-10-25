Ученые нашли способ повышения эффективности антибиотиков

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25.10.2021, 17:14, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования нашли способ, который поможет увеличить эффективность антибиотиков. Для этого они встроили в них специальные молекулы.
Молекулы привлекают внимание клеток иммунной системы. В результате последние заставляют атаковать те микробы при попадании антибиоитков. Объектом исследования выступили мыши. Опыты показали, что стимуляция иммунитета новым способом повышает эффективность препарата в два раза. К тому же снижается дозировка примерно в пять раз.

Биологи за последние годы зафиксировали, что появились несколько десятков штаммов микробов, стойких к действию большинства распространенных антибиотиков. Ученые стали опасаться, что данные препараты в перспективе и вовсе смогут потерять эффективность.

Авторам исследования удалось разработать простую и достаточно бюджетную методику, позволяющую повысить эффективность антибиотиков. В этом им помогли хемоаттрактанты. Речь идет о сигнальных молекулах, которые при появлении бактерий вырабатываются организмом человека. Данные белковые соединения способны соединяться с базовой оболочкой болезнетворных микробов, привлекая внимание нейтрофилов. Последние представляют собой наиболее масштабную разновидность иммунных клеток.

Один из белков был присоединен к молекуле ванкомицина. Ее усовершенствованная вариация была проверена на грызунах. Опыты показали, что модификация антибиотика значительно улучшила эффективность препарата. Аналогичным образом можно повысить воздействие и других лекарств данной группы.

Источник: nauka.tass.ru



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