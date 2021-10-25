Невестка раскрыла правду о пропавшей Светлане Светличной

Невестка пояснила всю правду о пропавшей российской актрисе Светланы Светличной. В квартире знаменитости был обнаружен большой рюкзак с деньгами.

В последний раз Светлана Светличная связывалась с родственниками с незнакомого номера телефона. Потом она пропала без вести. Родные и близкие актрисы сразу же забили тревогу. На связь она не выходит уже больше четырех дней. До этого сын и невестка регулярно общались с ней по телефону, выполняли ее различные просьбы.

В августе нынешнего года Светлана Светличная проходила медобследование в одной из столичных больниц. Также она жаловалась на травму головы, полученную год назад на одной из съемок. На сегодняшний день ведутся поиски. Невестка не понимает, куда свекровь могла отправиться.

Светлана Светличная уже три года страдает деменцией. О ее пропаже стало известно сегодня утром. Предположительно, звезда отечественного кинематографа не появлялась у себя с дома с 21 октября. При выходе на улицу она надела черные колготки, норковую шубу, туфли, перчатки и шляпу. Сын знаменитости обратился в правоохранительные органы за помощью.

Родственники в последний раз видели Светлану Светличную в ее квартире 19 октября. На Погонном проезде в Москве актриса живет всего месяц. Ранее она проживала в Ясенево. 20 октября родственники разговаривали со знаменитостью по телефону. В тот же день домой к Светличной приезжали журналисты со съемочной группой. Примерно в пять часов вечера актриса звонила невестке с незнакомого номера. Женщины поругались, и Светличная бросила трубку. Позже появилась информация, что в тот же день актрисе вызывали скорую помощь, но та отказалась от поездки в больницу.

Источник: www.kp.ru