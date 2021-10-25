N-TV – РФ и Китай укрепляют военное сотрудничество на фоне ухудшения отношений с Западом

Россия и Китай впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, пишет N-TV. Это очередной шаг по углублению военного сотрудничества двух стран. Цель манёвров — улучшение координации совместных действий, а также поддержание международной и стратегической стабильности в регионе. При этом учения проходят на фоне существенного ухудшения отношений двух государств с Западом, отмечает немецкий телеканал.



Reuters

Российские и китайские военные корабли впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, пишет N-TV. Это очередной шаг двух стран по углублению сотрудничества в сфере обороны. Цель учений — улучшение координации совместных действий, поддержание международной и стратегической стабильности, а также контроль экономической активности в регионе.

Корабли обоих государств прошли через пролив Цугару, находящийся между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Это международные воды. Токио внимательно следит за манёврами, ведь проходят они на фоне существенного ухудшения отношений РФ и Китая с Западом, отмечает немецкий телеканал.

Отношения Кремля с НАТО сейчас напряжённее, чем когда-либо со времён холодной войны. В четверг министры обороны стран — членов альянса согласовали новый план по устрашению России. Стратегия военного союза направлена на подготовку к одновременным атакам РФ в Прибалтике и Черноморском регионе. К тому же недавно РФ оборвала свои формальные связи с НАТО, так как оттуда выслали восьмерых сотрудников российского постпредства, обвинив их в шпионаже.

Отношения же США и Китая уже давно носят очень напряжённый характер. Правительство американского президента Джо Байдена считает, что Поднебесная — главный геополитический вызов XXI века. К тому же две самых крупных мировых экономики вовлечены в торговый конфликт.



Белый дом критикует вторжение китайских боевых самолётов в воздушное пространство Тайваня. Байден недавно заявил, что США готовы защитить остров от Китая. Пекин, в свою очередь, раскритиковал сделку по строительству подводных лодок между США, Великобританией и Австралией, которая служит ответом на наращивание Китаем вооружения в Индо-Тихоокеанском регионе.