От добрососедства к обстрелам через границу — Das Erste о переломе в отношениях Белоруссии и Польши

До миграционного кризиса Белоруссия и Польша сосуществовали как «добрые соседи» и тесно сотрудничали в области обеспечения безопасности границ, передаёт Das Erste. Однако теперь, как утверждают польские пограничники, на границе слышны звуки обстрелов — пусть и холостыми патронами. К границе уже переместили сотни военных — ситуация взрывоопасная.



Reuters

В течение долгого времени Белоруссия и Польша были «добрыми соседями» и тесно сотрудничали. Ситуация изменилась с тех пор, как президент Белоруссии Александр Лукашенко превратил свою страну в своего рода «магистраль контрабандистов», передаёт Das Erste.

Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская утверждает, что людей привозят к границе и сообщают, где её можно пересечь. По её словам, их противники не нелегальные мигранты, а белорусские службы, которые им «в любом случае помогают». В том числе и Госпогранкомитет Белоруссии, который до недавнего времени являлся партнёром Польши в области обеспечения безопасности границ.

К охране границы были привлечены сотни военных — ситуация взрывоопасная. Польская сторона недавно заявила, что её пограничников обстреляли холостыми патронами. Посольство США в Варшаве выразило обеспокоенность произошедшим и тем самым «косвенно подтвердило инцидент», отмечает автор статьи.

В приграничном лесу насмерть замерзают сотни мигрантов, оказавшихся между двумя фронтами. Лукашенко представил своё видение «спровоцированной им ситуации»: «Становится всё больше тяжело травмированных, изувеченных мигрантов. Это вызывает серьёзную озабоченность в Беларуси и за её пределами у тех людей, которые ещё не потеряли чувства человечности, — заявил Лукашенко в эфире БЕЛТА. — Климат у нас суровый, мы получим огромное количество погибших людей на границе». Но, по мнению Лукашенко, Запад относится к этому «наплевательски»: «Они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять всё это ляжет на плечи белорусов».

Как считает издание, в отличие от мигрантов с Ближнего Востока, которые «регулярно получают отказ», поляки беспрепятственно выдают гуманитарные визы белорусам, подвергающимся преследованию. Например, как в случае со спринтером Кристиной Тимановской, сбежавшей из Токио во время Олимпийских игр, которая сейчас тренируется в соседней стране и хочет получить польское гражданство.

Кроме того, как объяснял ещё в начале лета замминистра иностранных дел Марцин Пшидач, до начала миграционного кризиса и под впечатлением от массовых протестов в Минске Варшава также пыталась укреплять «белорусское гражданское общество и сопротивление режиму Лукашенко», щедро выдавая туристические и другие въездные визы.

«С той целью, чтобы белорусы видели перспективу. И с той разницей, что они приезжают в Польшу не только учиться и работать, но и ходить по магазинам или посещать туристические места», — заявил Пшидач по поводу выдачи виз.

Из-за изменения границы после Второй мировой войны многие православные верующие теперь живут в восточной части Польши, а этнические поляки — в Белорусии. Как считает автор статьи, представители польского национального меньшинства после массовых демонстраций сами стали «объектом репрессий».

Руководитель Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк считает, что журналиста Анджея Почобута и активистку Анжелику Борис арестовали только за то, что они были поляками. «Лукашенко думал, что с такими заложниками, как Почобут или Борис, он сможет заставить Польшу перестать поддерживать борьбу белорусов за свободу и демократию», — считает Зарембюк.

По его словам, политически Польша выступает за «кнут и пряник»: ЕС имеет многомиллиардную программу развития на случай коренных изменений в соседней стране, а Польша регулярно выступает за строгие санкции. В Варшаве, однако, знают, что этот инструмент в какой-то момент исчерпает себя, а Белоруссия по-прежнему будет оставаться на карте «трудным соседом», отмечает Зарембюк.

Но почтовый ящик соседа находится гораздо дальше к востоку, считает Павел Коваль, экс-замминистра иностранных дел Польши: «На самом деле с Лукашенко никто не разговаривает, потому что все знают, что это разговор с Путиным. Всё, что мы хотим изменить или обсудить, идёт через Путина», — передаёт Das Erste.