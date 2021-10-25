В СНБО заявили, что могут разрешить гастроли некоторых артистов из РФ, например, Ахеджаковой

Для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей РФ не нужно, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Я не знаю, о каких артистах идет речь. Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, а что вообще у нас происходит?», – сообщил он в интервью «РБК-Украина», передает агентство УнIан.

По словам Данилова, артисты есть разные, например, Лия Ахеджакова, на спектакли которой чиновник бы сходил, даже из уважения к артистке.

О том, что он думает о запрете на въезд в Украину российского рэпера Моргенштерна, секретарь СНБО ответил, то он даже не знает этого артиста.

Ранее сообщалось, что петицию украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов на Украине подписали 25 тыс. человек. Как отмечает издание, теперь ее может подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Автор петиции требовал запретить выступление артистов из РФ пока не будет возвращен Крым, потому что «граждане страны-агрессора не несут никакой культуры».

Ранее певице Пелагее запретили въезд в Украину из-за посещени российского Крыма.