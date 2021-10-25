Комик Мирзализаде попросил суд отменить решение МВД о запрете нахождения в России

Защита комика Идрака Мирзализаде обжаловала решение суда, которым МВД обязали установить разумный срок запрета его пребывания в РФ вместо пожизненного запрета.

«В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Мирзализаде», – сказала представитель Замоскворецкого суда Москвы, информирует ТАСС.

Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом, дата слушаний пока не назначена. Адвокат комика Сергей Бадамшин сообщил, что в жалобе просит Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете нахождения Мирзализаде в России.

Ранее суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.

В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.