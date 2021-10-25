Регионам разрешили создавать частные кладбища и крематориии

Законопроект о погребении и похоронном деле, который планируют завершить в 2022 году, позволит регионам РФ самим принимать решения о возможности создания частных кладбищ и крематориев, сообщил начальник отдела похоронного дела Минстроя РФ Алексей Юсупов

«Положением законопроекта предусмотрена возможность создания частных кладбищ и крематориев, но окончательное решение будут принимать субъекты Российской Федерации», – отметил Юсупов на конференции «Современные подходы к управлению похоронным делом», передает ТАСС.

По его словам, требования, которые будут предъявляться к частным кладбищам и крематориям, будут прописаны в региональных законах.

Законопроект был внесен в правительство еще в 2019 году, однако позже были даны поручения по его доработке. Такая работа проводится совместно с ФАС, Минцифры и регионами, добавил представитель Минстроя. «Мы завершим разработку законопроекта в конце этого – начале следующего года», – подчеркнул он.

Юсупов пояснил, что поручения о доработке, в частности, были связаны с необходимостью разместить значительный объем информации о похоронном деле на портале госуслуг, например, реестр специализированных служб.

Законопроект также предполагает, что для ритуальных организаций будут установлены определенные критерии для допуска на рынок.

Кроме того, Юсупов уточнил, что федерального бюджета для реализации положений законопроекта не понадобится, обязанности планируется передать регионам. Только после принятия закона за Минстроем можно будет официально закрепить полномочия по регулированию в сфере похоронного дела.

«Минстрой будет наделен функциями по законодательному регулированию. Какого-либо федерального надзора или контроля у нас не будет. Мы будем заниматься сбором правоприменительной практики и, соответственно, принятием каких-либо мер в этой сфере», – сообщил он.

Напомним, что депутат Госдумы Антон Жарков внес нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Законопроектом устанавливаются общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений, порядок учета мест захоронений посредством ведения реестра мест захоронений уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела.