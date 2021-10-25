 

Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию

25.10.2021, 17:02, Новости дня
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“Через неделю начинаются физические нагрузки. По рекомендациям врача нежелательно делать сильные нагрузки до конца зимы. А летать мне разрешили с января”, – написал он.

Скриншот: zhenja_goncharenko / Instagram
Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба “Лифт”, после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили. 16 августа мать танцора сообщила, что он вышел из комы, а в сентябре ему вставили в голову титановую пластину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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