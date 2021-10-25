Украинская парапланеристка упала в море во время фестиваля воздушных игр в Турции

Украинка начала одиночный полет на параплане с горы Бабадаг с высоты 1700 метров. Во время полета параплан по неизвестной причине упал в море.

Парапланеристку эвакуировала команда водолазов и спасателей, ее госпитализировали с травмами в больницу Фетхие.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил “Интерфакс-Украина”, что состояние здоровья украинки удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки.

Агентство IHA сообщает, что это не единственный инцидент, произошедший на фестивале, – три человека пострадали в результате столкновения пилота в вингсьюте “летучая мышь” и тандемного параплана, выполнявшего коммерческий полет. Люди упали в море с высоты около 20 метров. Их вытащили спасатели и доставили в районные больницы. Пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни.

Контекст:

Фестиваль проходил с 21-го по 24 октября рядом с городом Фетхие в провинции Мугла. В мероприятии приняли участие около 1500 парапланеристов из 40 стран, сообщал TRTHaber.

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