 

Пикалов о шутках “Квартала 95” про Зеленского: Это самоцензура

25.10.2021, 17:02, Новости дня
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Об этом он заявил в ответ на реплику журналиста Романа Кравца, который отметил, что шутки “Квартала 95” о Зеленском достаточно аккуратны. 

“Вы его словно по голове гладите. Это самоцензура, или как это работает?” – спросил Кравец. 

“Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят”, – ответил Пикалов.

По его словам, первая леди Украины Елена Зеленская, которая продолжает писать шутки для студии, работает только над текстами для “Женского квартала” и не мешает шутить над президентом. 

Контекст:

Зеленский является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

В 2019 году актриса “Квартала 95” Елена Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а в начале 2020-го президент заявил, что больше не читает сценариев “Квартала 95” и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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