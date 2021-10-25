Петраков вызвал Малиновского на решающий матч для сборной Украины в отборе на ЧМ 2022

В списке – 25 футболистов, еще восемь игроков находятся в резерве.

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”, Донецк), Георгий Бущан (“Динамо”, Киев), Дмитрий Ризнык (“Ворскла”, Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик (все – “Динамо”, Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – “Шахтер”, Донецк), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия), Тарас Качараба (“Славия”, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – “Динамо”, Киев), Тарас Степаненко (“Шахтер”, Донецк), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия), Александр Зубков (“Ференцварош”, Венгрия), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Виктор Коваленко (“Специя”, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (“Бенфика”, Португалия), Артем Довбик (СК “Днепр-1”, Днепр), Даниил Сикан (“Шахтер”, Донецк), Денис Гармаш (“Динамо”, Киев).

Резервный список: Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко (все – “Шахтер”, Донецк), Сергей Булеца (“Заря”, Луганск), Игорь Харатин (“Легия”, Польша), Александр Пихаленок (СК “Днепр-1”, Днепр).

В заявке сборной Украины после паузы появился полузащитник “Аталанты” Малиновский.

Петраков 12 сентября говорил, что Малиновский “обиделся” на тренера и после отборочного матча на чемпионат мира 2022 года против команды Франции (1:1, состоялся 4 сентября), “сел и уехал” из сборной. 8 сентября команда Украины сыграла вничью (1:1) в товарищеском поединке против Чехии.

Футболист в ответ заявил, что его отъезд из сборной “не был демаршем”. Он отмечал, что после информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, он спросил, может ли уехать, на что получил утвердительный ответ. По словам Малиновского, в ходе последних сборов в команде Петраков в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что он не подходит в его схему игры.

“Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной, – подчеркивал футболист. – Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: “Нет, вы главный, вы решаете”.

После публичной перепалки с Петраковым Малиновский отсутствовал в заявке сборной на матчи в октябре.

О возвращении хавбека в сборную в эфире YouTube-канала Football Hub сообщал журналист Игорь Циганык. Он отмечал, что главным коммуникатором разговора между Малиновским и Петраковым выступил президент УАФ Андрей Павелко.

Контекст:

После назначения Петракова Малиновский в трех матчах сборной вышел на поле дважды – на замену в поединках против Казахстана и Франции.

9 октября сборная Украины победила в Хельсинки команду Финляндии (2:1), а через три дня сыграла вничью во Львове против Боснии и Герцеговины (1:1).

После семи матчей в группе D украинская команда имеет в активе девять очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 набранных очков в шести сыгранных поединках). На третьем месте идет Финляндия (восемь очков, шесть матчей), на четвертом – Босния и Герцеговина (семь очков, шесть игр).

Против Болгарии сборная Украины сыграет 11 ноября в Одессе. Заключительный поединок в группе D национальная команда проведет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины. Для выхода в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 команде тренера Петракова необходима победа, при условии, что сборная Финляндии не наберет больше четырех очков в двух поединках – против Боснии (13 ноября) и Франции (16 ноября).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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