 

“Мы вышли, у Жени мужская слеза была”. Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын

25.10.2021, 17:02, Новости дня
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“В семье Кошевых будет ли еще мальчик?” – спросила журналистка у шоумена.

“А, нет! Мне достаточно двух этих королев. Я же живу – теща, мама, две дочери и Ксения. Мне так нравится. Ты приходишь домой, а все приготовлено, наглажено, постирано”, – заявил он.

Супруга Кошевого также заявила, что не мечтает о третьем ребенке.

“Первая беременность была, Женя однозначно хотел мальчика. И с [младшей] Симой мы шли на УЗИ, думали, что будет мальчик. Но УЗИ показало девочку, мы вышли, помню, у Жени даже скупая мужская слеза была. Он говорит: “Ты знаешь, а я даже рад, что у нас девочка. Я даже хотел “, – рассказала Ксения Кошевая.

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев”.

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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