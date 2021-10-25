Тульская область присоединилась к Всероссийской социальной программе «Больше, чем реабилитация»



3

минуты

Открытие кабинета в Туле состоялось в рамках Всероссийской социальной программы «Больше, чем реабилитация», реализуемой благотворительной организацией «Возрождение» в партнерстве с компанией Pfizer. Тула стала уже одиннадцатым городом-участником проекта: ранее к нему присоединились Волгоград, Екатеринбург, Челябинск, Благовещенск, Иркутск, Санкт-Петербург, Ставрополь, Якутск, Ульяновск и Хабаровск. ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» была оснащена новейшим оборудованием для реабилитации детей с ревматическими болезнями и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Кабинет реабилитации оборудовали ванной (бассейном) бесконтактного гидромассажа АКВАСПА с системой электронного индивидуального программирования массажа. Ванна позволяет использовать все терапевтические эффекты классического гидромассажа без непосредственного контакта пациента с водой, резко уменьшая число противопоказаний. Бесконтактный массаж снимает мышечный спазм и мышечное напряжение, за счет чего улучшается реология мышц и восстанавливается функциональное состояние суставного аппарата. Планируется использовать ванну бесконтактного массажа для детей школьного возраста, страдающих ревматическими заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата. В год процедуры бесконтактного массажа в ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» будут проходить около 300 детей.

Ревматические болезни сопровождаются поражением соединительной ткани, что приводит к острым болям в суставах. Эти болезни затрагивают и детей. Отсутствие правильно подобранного лечения и качественной реабилитации может привести к тяжелой инвалидности. Чтобы избежать подобного развития событий, важно вовремя выявить болезнь, получить правильное лечение, а затем с помощью реабилитационных мероприятий закрепить успехи лекарственной терапии. Качественная реабилитация, проходящая под тщательным медицинским контролем, позволит достичь стойкой ремиссии и избежать появление рецидива и осложнений.

Заведующая кардиоревматологическим отделением, врач детский кардиолог, главный детский ревматолог Минздрава Тульской области Оксана Хомякова отметила: «Самое главное в работе детских врачей – это комплексная помощь детям. Здесь важна в первую очередь лекарственная терапия, но вслед за ней необходима реабилитация, которая позволит закрепить и улучшить результаты лечения».

Президент МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян отметила: «Для полноценного эффективного лечения маленьких пациентов нужно несколько факторов: во-первых, своевременная диагностика; во-вторых, современная адекватная лекарственная терапия; в-третьих, доступ к реабилитации. Но для этого необходимы консолидированные усилия врачей, родителей, благотворителей, СМИ и представителей органов власти».

Яна Макарова, руководитель по внутрикорпоративным коммуникациям в РФ и Беларуси Pfizer, заявила: «Программа Pfizer «Больше, чем реабилитация» направлена на обеспечение маленьким пациентам квалифицированной поддержки специалистов в период восстановления. Занятия под присмотром врачей, по специально разработанным программам и с помощью особого оборудования, необходимы, чтобы реабилитация прошла успешно. Они помогают им быстрее вернуться домой, к родителям, а также в социум, к своим сверстникам и любимым занятиям — это крайне важно не только для борьбы с заболеванием, но и для поддержания благоприятного эмоционального состояния ребёнка».

Справка о программе «Больше, чем реабилитация»

Программа «Больше, чем реабилитация» – инициатива биофармацевтической компании Pfizer, реализуемая в партнерстве с благотворительной организацией «Возрождение» и направленная на оборудование кабинетов реабилитации для детей с ревматическими болезнями и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Оснащенные современным оборудованием кабинеты открываются в региональных клинических центрах, что позволяет начать реабилитацию в процессе или сразу после окончания лечения. Своевременная и проходящая под медицинским контролем реабилитация существенно повышает эффективность терапии и увеличивает вероятность возвращения юных пациентов к активной жизни, их психологической и социальной адаптации.

Важным компонентом программы является изменение отношения общества к детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мотивация детей на скорейшее выздоровление, занятия творчеством и возвращение к привычной активной жизни наравне со сверстниками.

С 2014 года в рамках инициативы были оборудованы реабилитационные кабинеты при клинических центрах в Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске, Благовещенске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Якутске, Ульяновске и Хабаровске и одна специализированная игровая площадка (в Волгограде). Реабилитационные процедуры в кабинетах прошли уже более 33 000 пациентов.