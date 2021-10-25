 

Экс-директор Ротару рассказала об тяжелом характере певицы

25.10.2021, 16:18, Разное
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Бывший директор Софии Ротару откровенно пояснила о ее непростом характере. Ольга Коняхина нередко ощущала на себе плохое настроение артистки.
Когда Коняхина работала директором у Софии Ротару и курировала концертную деятельность. Она часто делала ей различные замечания. Исполнительница всегда высказывала собственное недовольство. Зрители знают Ротару как улыбчивую и милую женщину, но при желании она может «уничтожить» человека одними словами.

Коняхина и Ротару никогда не являлись подругами. Иногда они гуляли, пили кофе, посещали магазины. На следующий день после милого общения артистка могла снова нагрубить, чтобы директор не расслаблялась. Об этом последняя пояснила в рамках программы «Звезды сошлись».

Напомним, что из-за обвинений Софии Ротару Коняхина оказалась в местах лишения свободы. Артистка обратилась в правоохранительные органы, поскольку недосчиталась суммы в семь миллионов рублей. Оказывается, что директор брала себе авансы с некоторых выступлений, не предупреждая артистку. Суд за махинации отправил фигурантку дела в тюрьму на три года.

Источник: www.ntv.ru



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