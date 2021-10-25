 

Депутат Андрей Макаров выступил против поддержки бедных россиян

25.10.2021, 16:18, Разное
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Депутат Госдумы Андрей Макаров заявил, что выступает против господдержки бедных россиян. По его словам, так называемые «вертолетные» деньги не послужат драйвером для развития экономики в стране.
В прошлом году по всему миру стал расти уровень бедности. В РФ данный показатель сократился на 12,1%. Такой показатель во многом обеспечен своевременными решениями лидера государства Владимира Путина. В то же время еще очень много предстоит сделать для преодоления экономического кризиса, важно обеспечить работой граждан. Первым позитивным фактором можно считать уменьшение числа малоимущих граждан.

Грамотно проводимая бюджетная политика помогла сдержать все обязательства социального характера. В прошлом году на эту статью расходов власти предусмотрели 700 миллиардов рублей. В нынешнем году сумма увеличилась до одного триллиона рублей, но и данный показатель не является пределом. Ежегодно на социальные меры выделяются огромные суммы, а это значит, что Кремль готов поддерживать граждан на постоянной основе. Андрей Макаров считает, что в связи с этим не нужно лишний раз «разбрасываться» деньгами, пишет портал «Глобал.МСК».



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