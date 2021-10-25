 

ЛIГА.net – советник Зеленского пригрозил направить украинские ракеты на Москву

25.10.2021, 16:16, Новости дня
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Советник Владимира Зеленского, спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что РФ «доиграется» до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. Как пишет «ЛIГА.net», Арестович добавил, что Украина работает над ракетной программой и украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до российской столицы.


Reuters

Спикер делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что РФ «доиграется» до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. Как пишет «ЛIГА.net», так он отреагировал на недавно озвученные президентом РФ Владимиром Путиным опасения по поводу ракет НАТО на Украине. 

«Как вам деликатно сказать… Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время», — заявил спикер украинской делегации.

Он отметил, что Украина работает над ракетной программой и украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы.

«Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты-то давно направлены на Киев», — заявил Арестович, назвав это паритетными действиями в ответ на политику России.

Он добавил, что такие действия Украины — ответ на «вооружённую агрессию России», и, если бы «Москва не развязала войну», никакие украинские ракеты на неё бы не направлялись.



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