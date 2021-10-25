Сын Трампа выставил на продажу футболки с надписью о трагедии с Болдуином

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продает футболки с отсылкой к трагедии на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которого актер Алек Болдуин застрелил кинооператора и ранил режиссера.

Сын Трампа опубликовал в сториз в Instagram фото футболки с надписью: «Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей».

К фото он прикрепил ссылку на свой сайт, где можно купить футболку в трех разных цветах за 27,99 доллара. Также Трамп-младший опубликовал отредактированную фотографию, на которой якобы сам Болдуин носит такую футболку.

Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.